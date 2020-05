Il riposo eterno ci farà almeno risparmiare i sonniferi.

Aforismi di Roberto Gervaso Giornalista e scrittore italiano Scarica il PDF con tutte le frasi di Roberto Gervaso Download PDF

Breve biografia di Roberto Gervaso

Roberto Gervaso nasce a Roma il 9 luglio 1937. E' giornalista, storico e scrittore. E' noto per le sue massime, i suoi aforismi, i suoi interventi precisi e taglienti; val la pena introdurlo con le sue stesse parole: "Io sono un divulgatore e un polemista. Ho questa vena un po' epigrammatica e aforistica: non potrei mai scrivere non dico un romanzo, ma neanche un racconto, perchè non ho il tipo di fantasia necessario. Ho bisogno di fatti e di attaccare: sono un po' un pubblico ministero, non sono capace di difendere nessuno salvo me...continua la lettura su Biografieonline.it

