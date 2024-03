Nasce a Ortona Porto in provincia di Chieti il giorno 4 maggio 1964. All'anagrafe il suo nome è Rocco Tano. Rocco, adolescente, a soli sedici anni si arruola nella Marina mercantile come volontario. Terminerà l'esperienza nel 1982 per recarsi a Parigi per raggiungere il fratello Giorgio. Nella capitale francese dà una mano lavorando nel ristorante a conduzione familiare ma non disdegna nemmeno di posare come modello. È in Francia che Rocco Siffredi inizia ad adoperarsi per entrare in quel mondo che lo affascina così tanto e che -... continua su Biografieonline.it