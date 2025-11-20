Coraggio, coraggio, i figli non sono chiodi.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Padre Pio
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Padre Pio
San Pio da Pietrelcina, noto anche come Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nasce il 25 maggio 1887 a Pietrelcina, piccolo comune campano vicino Benevento, da Grazio Forgione e Maria Giuseppa Di Nunzio, piccoli proprietari terrieri. La madre è una donna molto religiosa, alla quale Francesco rimarrà sempre molto legato. Viene...
continua leggendo la:
Biografia di Padre Pio su Biografieonline.it