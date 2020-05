Aforismi di Lando Buzzanca Attore italiano Scarica il PDF con tutte le frasi di Lando Buzzanca Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Lando Buzzanca

Lando Buzzanca nasce a Palermo il 24 agosto 1935. Il suo vero nome di battesimo è Gerlando. Attore, Buzzanca è stato uno degli straordinari protagonisti della commedia all'italiana. Studia nella sua città fino ai 16 anni, poi parte per Roma per realizzare il sogno di intraprendere la carriera di attore. All'inizio svolge lavori umili come il cameriere, il traslocatore o la comparsa. Inizia poi una carriera che si rivelerà lunga e piena di soddisfazioni. I suoi personaggi sono identificabili con l'italiano medio nella sua versione...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi