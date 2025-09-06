Aforismi
Citazione da una canzone di Vinicio Capossela

Solo chi cade offre la vista edificante di rialzare il capo dal fondale sottostante.

Dalla canzone

Contrada Chiavicone

Breve biografia di Vinicio Capossela

Vinicio Capossela nasce il 14 dicembre 1965 ad Hannover, in Germania, da genitori originari dell'Irpinia. Il nome di battesimo Vinicio è un omaggio al fisarmonicista Vinicio, autore di molti dischi negli anni '60, di cui il padre è fan. Arriva presto in Italia e dopo una breve esperienza al Conservatorio e un precario impiego come...
