Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di Joseph Conrad

L'uomo è un lavoratore: se non lo è, non è nulla.

Breve biografia di Joseph Conrad

I romanzi di Joseph Conrad, considerato uno degli autori principali a cavallo tra '800 e '900, sono storie di mare e di avventura: storie di uomini che vivono sulle onde, trascinati e trascinatori di navi che affrontano la straordinaria solitudine delle acque, infide, infinite, divoratrici di mondi, preda continua dei rischi. E in...
continua leggendo la:
Biografia di Joseph Conrad su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail