L'amore non accetta mezze misure e possibilmente preferisce quelle al di sopra.

Breve biografia di Fabio Fazio
Fabio Fazio oltre che conduttore è anche autore, produttore televisivo e saggista.
Nasce a Savona il 30 novembre 1964.
Inizia la sua carriera come imitatore, debuttando in radio nel 1982: l'emittente radiofonica è quella della Rai e la trasmissione si chiama "Black out".
Accade poi che Bruno Voglino organizza per la Rai tv un...
