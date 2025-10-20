Aforismi
Aforisma di Fabio Fazio

L'amore non accetta mezze misure e possibilmente preferisce quelle al di sopra.

Breve biografia di Fabio Fazio

Fabio Fazio oltre che conduttore è anche autore, produttore televisivo e saggista. Nasce a Savona il 30 novembre 1964. Inizia la sua carriera come imitatore, debuttando in radio nel 1982: l'emittente radiofonica è quella della Rai e la trasmissione si chiama "Black out". Accade poi che Bruno Voglino organizza per la Rai tv un...
Biografia di Fabio Fazio su Biografieonline.it

