Il sudore salva il sangue, il sangue salva la vita, il cervello le salva entrambe.

Frase di Erwin Rommel
Breve biografia di Erwin Rommel
Erwin Johannes Eugen Rommel, appartenente ad una borghese famiglia sveva, nasce il 15 novembre 1891 ad Heidenheim, presso Ulm, sul Danubio, nel Wurttenberg. Il padre, che portava lo stesso nome del figlio, era un maestro, figlio a sua volta di un maestro. Erwin cresce dunque in una famiglia dove indubbiamente si amano i bambini, anche...
