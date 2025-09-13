Aforismi
Aforisma di Tagore

Guardandoti negli occhi ricordo soltanto di aver visto il tuo volto in sogno.

Breve biografia di Rabindranath Tagore

Nato a Calcutta (India) il 7 maggio 1861, da una famiglia nobile e ricca, illustre anche per tradizioni culturali e spirituali, Rabindranath Tagore è il nome anglicizzato di Rabíndranáth Thákhur; è conosciuto semplicemente come Tagore, ma anche con il nome di Gurudev. Giovane, studia tra le mura domestiche il bengali e la lingua...
