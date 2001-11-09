DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Giovanni Leone
Breve biografia di Giovanni Leone
Giovanni Leone nasce a Napoli il 3 novembre 1908. Consegue una laurea in Giurisprudenza nel 1929 e una in Scienze politiche sociali l'anno seguente.
Diviene poi libero docente in "Diritto e procedura penale" e nel 1933 è incaricato dell'insegnamento della stessa materia presso l'Università di Camerino. Nel 1935 si classifica primo...
