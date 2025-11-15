DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Sabrina Ferilli
Io amo molto le province. Molto più delle grandi città. Perché continuano ad essere l'unico posto in cui c'è ancora molto pathos, un'emozione palpitante che gestisce in maniera più forte la realtà. Siccome io vengo dalla provincia rivendico molto questo aspetto. Credo che la provincia riesca ancora a tutelare dei rapporti emotivi e sentimentali fondamentali. C'è maggiore rispetto per l'individuo.
Breve biografia di Sabrina Ferilli
La spumeggiante attrice romana Sabrina Ferilli è entrata nel cuore di tutti gli italiani grazie alla sua verve comica; è questa una delle caratteristiche che la rende così naturale e spontanea (lontana dal modello delle bellone ingessate che popolano l'universo televisivo). Nasce a Roma il 28 giugno del 1964, da mamma casalinga e papà...
