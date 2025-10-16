Aforismi
Frase di Jodie Foster

Quando si vuole portare avanti un discorso soggettivo e comunicare al pubblico certe informazioni si crea sempre un ambiente sullo stile di Hitchcock, perché la suspense è proprio questo.

Breve biografia di Jodie Foster

Alicia Christian Foster nasce a Los Angeles (California, USA) il giorno 19 novembre 1962. Bambina prodigio Inizia la sua carriera nel mondo dello show business alla tenera età di tre anni, comparendo nella nota pubblicità della crema solare Coppertone. Subito dopo parte a lavorare in alcune serie televisive. Per il suo...
