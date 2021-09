Indicata anche come:



Ogni pena può essere sopportata se la si narra, o se ne fa una storia.



[La citazione è tratta dall'intervista di Bent Mohn, Talk With Isak Dinesen, The New York Times Book Review, 3 novembre 1957, p. 284; l'autrice riporta, tuttavia, il pensiero di un amico: «I am not a novelist, really not even a writer; I am a storyteller. One of my friends said about me that I think all sorrows can be borne if you put them into a story or tell a story about them, and perhaps this is not entirely untrue. To me, the explanation of life seems to be its melody, its pattern. And I feel in life such an infinite, truly inconceivable fantasy».]