Roberto Vacca nasce a Roma il 31 maggio 1927. Il padre, Giovanni Vacca, era un matematico nonchè studioso della cultura cinese. La madre, Virginia de Bosis, era scrittrice di saggi relativi a islam e mondo arabo, e collaborava con "Oriente Moderno", rivista romana di cultura e politica sul mondo arabo. Roberto Vacca consegue la laurea in Ingegneria elettrotecnica a Roma nel 1951: inizia poi a lavorare come progettista e ricercatore presso il CNR, impiego che manterrà per una decina d'anni.