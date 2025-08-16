Madonna, un bicchiere di talento in un mare di ambizione.

Leggenda del rock mondiale, il suo sodalizio artistico con Keith Richards ha dato vita a uno delle rock band più significative della storia della musica, gli strafamosi Rolling Stones. L'altra faccia dei Beatles, si potrebbe dire, con i quali i quattro diavoli delle pietre rotolanti hanno, in termini di rivalità artistica, un conto...

continua leggendo la:

Biografia di Mick Jagger su Biografieonline.it