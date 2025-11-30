Aforismi
Frase di Arthur Schopenhauer

La miseria e le preoccupazioni generano il dolore, la sicurezza, invece, e l'abbondanza la noia.

Breve biografia di Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer nasce a Danzica il 22 febbraio 1788 da Heinrich Floris, banchiere, e Johanna Henriette Trosiener, scrittrice. Alla morte del padre avvenuta nel 1805 si stabilisce a Weimar con la madre. Viaggia in Francia, Inghilterra, studia a Göttingen con Schulze e a Berlino con Fichte. Nel 1811 si era trasferito a Berlino per...
