Breve biografia di F.C. Inter

L'Internazionale Football Club nasce il 9 marzo 1908, al ristorante "L'Orologio" di Milano, per iniziativa di un gruppo di "dissidenti" del Milan, in disaccordo con le politiche sportive e commerciali rossonere. Durante la cena i "ribelli" scrivono lo statuto della società e ne scelgono nomi e colori simbolici: il nero e l'azzurro. Il nome del club deriva dalla volontà dei soci di accettare giocatori non solo italiani ma anche stranieri. Oggi è una tra le società più note del mondo ed è la squadra più scudettata d'Italia dopo...

