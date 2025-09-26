Aforismi
Frase di Naomi Watts

Avere successo tardi è una delle cose più fortunate. So esattamente cosa voglio indossare, in quale genere di casa voglio vivere, so molte più cose riguardo a me stessa, e vale anche per i ruoli che voglio recitare e quali parti di me esprimere. Sei più in contatto con te stesso.

Breve biografia di Naomi Watts

Naomi Ellen Watts nasce a Shoreham, nella zona del Sussex Occidentale (Inghilterra), il giorno 28 settembre 1968. Il padre lavora come tecnico del suono per i Pink Floyd; questi muore quando la piccola Naomi ha solo sette anni. All'età di 14 anni, assieme al fratello Ben e alla madre, si trasferisce in Australia: qui a 18 anni partecipa...
continua leggendo la:
Biografia di Naomi Watts su Biografieonline.it

