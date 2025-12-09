Aforismi
Aforisma di Baruch Spinoza

Falso è il vanto di chi pretende di possedere, all'infuori della ragione, un altro spirito che gli dia la certezza della verità.

Breve biografia di Baruch Spinoza

Il filosofo olandese, uno tra i maggiori esponenti del razionalismo dell'età moderna, Baruch Spinoza nasce ad Amsterdam il giorno 24 novembre 1632 da genitori di religione ebraica, divenuti poi marrani, ebrei forzati a convertirsi al cristianesimo. Formazione e studi di Baruch Spinoza La famiglia ha origini spagnole e si era...
