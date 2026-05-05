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Aforisma di Donald Sutherland
C'è un poeta russo che durante un discorso ai ragazzi che si laureavano disse: "la vostra vita d'ora in poi diventerà molto noiosa, perché penserete a fare soldi e carriera. L'unica cosa che potete fare è rimanere appassionati, perché la passione è l'unico rimedio contro la noia." E io sono appassionato di quello che faccio, amo molto il mio lavoro.
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Breve biografia di Donald Sutherland
Per molto tempo l'espressione beffarda e lo sguardo tondo e allucinato hanno fatto di Donald Sutherland uno degli interpreti ideali di personaggi nevrotici, introversi, infidi, sadici, eccessivi.
Nato a Saint John, New Brunswick (Canada) il 17 luglio 1935, l'attore è cresciuto nella piccola città di Bridgewater, in Nuova Scozia, dove...
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