Per molto tempo l'espressione beffarda e lo sguardo tondo e allucinato hanno fatto di Donald Sutherland uno degli interpreti ideali di personaggi nevrotici, introversi, infidi, sadici, eccessivi. Nato a Saint John, New Brunswick (Canada) il 17 luglio 1935, l'attore è cresciuto nella piccola città di Bridgewater, in Nuova Scozia, dove...

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