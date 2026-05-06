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Citazione di Hugh Hefner
Playboy è ancora off limits nella Cina comunista e puritana, dove è considerato un simbolo capitalista. Pechino teme la capacità straordinaria del nostro coniglietto di riprodursi e proliferare all'infinito. Ma alla fine è la libertà di scelta e di parola che può liberare i cinesi, non quella economica.
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Breve biografia di Hugh Hefner
Hugh Hefner è l'editore statunitense che ha influenzato profondamente la società negli ultimi 50 anni; anni durante i quali la sua pubblicazione è risultata essere la migliore al mondo dal punto di vista dei numeri di copie vendute ma che soprattutto più di ogni altra ha saputo creare uno stile di vita degli uomini che la leggono. La...
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