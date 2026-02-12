DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Roberto Bolle
Il fisico risente dello stress che subisce il corpo e anche di quello psicologico. È naturale che il pubblico e la compagnia che aspettano l'artista ospite abbiano gli occhi puntati su di lui e si aspettino la grande performance. Bisogna stringere i denti e mascherare qualsiasi problema fisico. Non si può sbagliare.
Breve biografia di Roberto Bolle
Roberto Bolle nasce il 26 marzo 1975 a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, da padre meccanico e mamma casalinga. Ha tre fratelli: uno, Maurizio, è suo fratello gemello (morto prematuramente nel 2011 a causa di un arresto cardiaco); la sorella Emanuela diverrà manager del futuro ballerino. In una famiglia priva di artisti...
