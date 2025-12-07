DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione di Anna Politkovskaja
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Anna Politkovskaja
Anna Stepanovna Politkovskaja è stata una giornalista russa, voce critica di Vladimir Putin e dell'intervento militare in Cecenia.
Nasce a New York il 30 agosto 1958, figlia di due diplomatici sovietici di stanza presso le Nazioni Unite. La sua carriera giornalistica inizia nel 1982, due anni dopo aver conseguito la laurea...
continua leggendo la:
Biografia di Anna Politkovskaja su Biografieonline.it