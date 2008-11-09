Aforismi
Frase di Miriam Makeba

La violenza va sempre rifiutata, perché a farne le spese è poi la gente comune.

Breve biografia di Miriam Makeba

Se esiste un'artista che ha dato tutto per la lotta alla discriminazione razziale e per la piena democrazia nel suo paese questa è proprio Miriam Makeba, grande cantante sudafricana che per decenni ha inondato il mondo dei suoi canti di gioia e dolore, ispirati dalla condizione della popolazione nera in Sudafrica. Voce calda,...
Biografia di Miriam Makeba su Biografieonline.it

