Due rette parallele non si incontrano mai... e se si incontrano non si salutano.

Corrado Guzzanti nasce a Roma il giorno 17 maggio 1965. Figlio del giornalista e senatore Paolo Guzzanti, militante del partito politico Popolo della Libertà. È inoltre fratello di Sabina Guzzanti, anch'ella attrice e autrice satirica. Formazione ed esordi Dopo avere frequentato il liceo scientifico (dove raccolse una bocciatura) e...

continua leggendo la:

Biografia di Corrado Guzzanti su Biografieonline.it