Nelle donne tutto è cuore, perfino la testa.

Johann Paul Friedrich Richter, in arte Jean Paul nasce a Wunsiedel (Germania) il giorno 21 marzo 1763. Iniziati gli studi teologici a Lipsia, interrompe nel 1784 per dedicarsi all'insegnamento e alla letteratura. Nel 1790 fonda la scuola elementare di Schwarzenbach da lui diretta; in questi anni la sua produzione letteraria è particolarmente feconda. Recatosi a Weimar fa amicizia con Johann Gottfried Herder e conosce Christoph Martin Wieland e Johann Wolfgang Goethe, con il quale i rapporti non saranno cordiali. Nel 1800... continua su Biografieonline.it