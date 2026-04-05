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Citazione di J.R.R. Tolkien

Molti tra i vivi meritano la morte. E parecchi che sono morti avrebbero meritato la vita. Sei forse tu in grado di dargliela? E allora non essere troppo generoso nel distribuire la morte nei tuoi giudizi: sappi che nemmeno i più saggi possono vedere tutte le conseguenze.

[Gandalf]

Cit.

La Compagnia dell'Anello

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