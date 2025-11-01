Aforismi
Battuta di Maurizio Crozza

Gli allenatori italiani sono dotati solo di un cromosoma X, quello del pareggio.

Breve biografia di Maurizio Crozza

Comico, imitatore e conduttore tv, Maurizio Crozza nasce a Genova il giorno 5 dicembre 1959. Consegue il diplomato nel 1980 presso la Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, poi prosegue la carriera con il Teatro dell'Archivolto di Genova: in questo ambiente, assieme agli altri attori, forma il gruppo cabarettista genovese...
Biografia di Maurizio Crozza su Biografieonline.it

