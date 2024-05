Tra l'idea e la realtà, tra la motivazione e l'atto, cade l'ombra.

È come arrivare su questo pianeta con una scatola di pastelli, c'è chi ha la scatola da otto pastelli e chi quella da sedici. Ma quello che conta è quello che fai, con i pastelli, con i colori che ti hanno dato. Non state a preoccuparvi di colorare fuori dai contorni, colorate fuori dai contorni, dico io, ma anche fuori dalla pagina! Non mettetevi limiti!



[Il protagonista ascolta le considerazioni di un autista di un taxi, a forma di nave, sul Viaggio nella vita]