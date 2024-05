Dopo tutto cos'è una bugia? Solo la verità in maschera.

Mascetti: Tarapia tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo?



Vigile: Prego?



Mascetti: No, mi permetta, no io... Scusi, noi siamo in quattro, come se fosse antani anche per lei soltanto in due oppure in quattro anche scribai con cofandina, come antifurto, per esempio.



Vigile: Ma quale antifurto! Mi faccia il piacere, questi signori qui stavano suonando loro, 'un s'intrometta!



Mascetti: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, ecco lo alzi così, guardi, guardi, guardi, lo vede il dito, lo vede che stuzzica, e prematura anche! Ma, allora io le potrei dire, anche col rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vicesindindaco, capisce?



Vigile: Vicesindaco?



[gli altri in macchina scoppiano a ridere]



Vigile: Basta così, mi seguano al commissariato!



Perozzi: No! No! Attenzione, no, pastène soppaltate secondo l'articolo 12, abbia pazienza, sennò posterdati per due anche un pochino antani in prefettura!



Mascetti: Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapia tapioco!



Perozzi: Dopo...