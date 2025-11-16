Aforismi
Aforisma di Pupo

Il perdono è la più bella manifestazione d'amore che esista al mondo.
Corsera Magazine, 8 dicembre 2005

Breve biografia di Pupo

Enzo Ghinazzi - in arte Pupo - nasce a Ponticino (Arezzo) il giorno 11 settembre 1955. Fin da giovane si esibisce in complessi locali e partecipa a concorsi per voci nuove. Ventenne, viene scoperto dal discografico Freddy Naggiar che gli affibbia lo pseudonimo di Pupo e lo mette sotto contratto con la Baby Records. La carriera di...
continua leggendo la:
Biografia di Pupo su Biografieonline.it

