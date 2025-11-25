Aforismi
Frase di Mario Lavezzi

Tradito umiliato lasciato
Offeso e mortificato
Ma molto peggio ignorato
Col cuore spezzato
Ma sicuro di aver amato anche se non ricambiato
consapevole di aver vissuto una passione che rivivrei.

Breve biografia di Mario Lavezzi

Bruno Mario Lavezzi nasce a Milano il giorno 8 maggio 1948 e fin da giovanissimo manifesta un'inarrestabile passione per la chitarra cominciando dapprima da autodidatta e successivamente studiando presso la Scuola Civica di Milano. Frequenta l'istituto commerciale Moreschi di Milano ma lo abbandona diplomandosi in ragioneria presso...
continua leggendo la:
Biografia di Mario Lavezzi su Biografieonline.it

