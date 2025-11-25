DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Mario Lavezzi
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Mario Lavezzi
Bruno Mario Lavezzi nasce a Milano il giorno 8 maggio 1948 e fin da giovanissimo manifesta un'inarrestabile passione per la chitarra cominciando dapprima da autodidatta e successivamente studiando presso la Scuola Civica di Milano. Frequenta l'istituto commerciale Moreschi di Milano ma lo abbandona diplomandosi in ragioneria presso...
continua leggendo la:
Biografia di Mario Lavezzi su Biografieonline.it