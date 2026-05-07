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Frase di Dolcenera
E' necessario essere coerenti e soprattutto avere molta autocritica. E confrontarsi, ascoltare le canzoni degli altri, riprodurle con il proprio strumento. Studiare a fondo i grandi successi e carpirne i trucchi del mestiere. E' necessario conoscere la musica degli altri e anche prestare attenzione agli altri strumenti che non suoni. Oltre all'autocritica è necessaria la follia quando ti esibisci e quando scrivi. Se sei totalmente razionale non scrivi tanto. Lasciarsi andare totalmente in fase di scrittura. Questa capacità è anche insita nel carattere, il riuscire a raggiungere uno stato di trance sul palco. Se sei troppo razionale finirai con il costruire musica troppo cerebrale, costruita. La razionalità serve a mantenere i piedi per terra.
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Breve biografia di Dolcenera
Emanuela Trane nasce a Scorrano nel Salento il 16 maggio del 1977. In omaggio all'omonima canzone del cantautore genovese Fabrizio de André, sceglie Dolcenera come nome d'arte.
La sua incontenibile passione per la musica è notevole fin da bambina difatti studia con diligenza ed impegno pianoforte, canto e clarinetto cominciando dagli...
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