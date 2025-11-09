Aforismi
Frase di Laura Pausini

Essere innamorata significa fregarmene di tutte le regole: quelle che ci fanno ragionare troppo. Usare l'istinto, dare tutto, magari non subito.

Breve biografia di Laura Pausini

Laura Pausini è una cantante romagnola: la sua straordinaria voce l'ha portata a essere conosciuta in tutto il mondo e a rappresentare l'Italia come voce italiana all'estero, soprattutto nella seconda metà degli anni '90. Laura Pausini Formazione e primi successi Nasce il 16 maggio 1974 a Faenza e cresce a Solarolo, piccolo...
Biografia di Laura Pausini su Biografieonline.it

