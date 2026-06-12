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Aforisma di Henry David Thoreau

Il ricco è sempre venduto all'istituzione che lo rende ricco.

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Breve biografia di Henry David Thoreau

Henry David Thoreau nasce a Concord (Middlesex, Massachusetts, USA) il giorno 12 luglio 1817; la sua è una famiglia dalle modeste condizioni, nonostante ciò Thoreau ha la possibilità di studiare ad Harvard, dove consegue la laurea nel 1837. Per alcuni anni si dedica all'insegnamento lavorando presso la scuola privata fondata dal...
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Biografia di Henry David Thoreau su Biografieonline.it

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