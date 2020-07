Frasi di Henry David Thoreau

Nella vita le cose più importanti non si imparano, ma si incontrano.

Egon: Mai incrociare i flussi!



Peter: Perché?



Egon: Sarebbe male.



Peter: Faccio sempre confusione tra il bene e il male, che intendi per male?



Egon: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.



Ray: Inversione protonica totale!



Peter: E quello è male... Ok, è un importante ragguaglio, grazie, Egon!