Citazione dal film The Batman di Batman

Batman

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

The Batman: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Batman e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nel suo secondo anno come vigilante, Bruce Wayne / Batman si confronta con la corruzione dilagante di Gotham City e sui collegamenti che questa ha con la sua famiglia.



Entra inoltre in conflitto con un noto criminale psicopatico coinvolto in vari omicidi: questi è noto come L'Enigmista.



Bruce Wayne è ormai diventato Batman da due anni, dopo aver affrontato vari criminali nel corso del tempo; il Cavaliere Oscuro è ora pronto ad addentrarsi nelle profondità di Gotham City. Batman ha solo pochi alleati fidati, Alfred Pennyworth e...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film The Batman

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi