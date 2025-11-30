Aforismi
Frase di Indro Montanelli

La corruzione comincia con un piatto di pasta.

Breve biografia di Indro Montanelli

Da quando Indro Montanelli è scomparso la sua mancanza all'interno della cultura italiana si nota in maniera importante; il ricordo della sua presenza sanguigna e amante della verità riacutizza sempre più il dolore per la sua perdita. Montanelli era, oltre un cane sciolto, un personaggio incapace di aderire ai luoghi comuni più...
