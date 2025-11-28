Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Demi Moore

Sono una combattente.

Breve biografia di Demi Moore

Ora la diva Demi Moore appare come una donna forte, forse anche troppo forte ma a ben guardare ha avuto un'infanzia tutt'altro che facile. E forse sono proprio quelle difficoltà ad averla temprata, ad averne forgiato quel carattere ferreo che le ha permesso di diventare prima un nome fra i più richiesti del panorama cinematografico e...
continua leggendo la:
Biografia di Demi Moore su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail