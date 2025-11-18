DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Edoardo Vianello
Se pensiamo a cantautori come Paoli, Tenco, Bindi, Endrigo o De André, erano abbastanza malinconici, non è che fossero proprio spensierati. Erano anche impegnati in quello in cui scrivevano. Quella degli anni '60 non era soltanto musica allegra, anche se la gente ama ricordare i momenti allegri della propria vita, e tende a cancellare quelli più tristi. Si affeziona ai motivetti più allegri, fermo restando che le grandi canzoni degli anni '60 sono ancora rispettate. Il ricordo delle canzoni allegre fa credere che quello fosse un periodo incosciente e spensierato, mentre in realtà era complicato come lo è oggi.
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Edoardo Vianello
Edoardo Vianello nasce a Roma il giorno 24 giugno 1938, figlio del poeta futurista Alberto Vianello. Cugino del noto attore Raimondo Vianello, Edoardo fin da ragazzo si appassiona alla musica iniziando a suonare la fisarmonica, strumento che il padre aveva regalato alla sorella.
Mentre completa i suoi studi in ragioneria, inizia a...
continua leggendo la:
Biografia di Edoardo Vianello su Biografieonline.it