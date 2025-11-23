DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Giorgio Vasari
Veramente chi cammina lontano dalla sua patria nell'altrui praticando, fa bene spesso nell'animo un temperamento di buono spirito, perché nel vedere fuori diversi onorati costumi, quando anco fosse di perversa natura, impara ad essere trattabile, amorevole e paziente con più agevolezza assai che fatto non arebbe nella patria dimorando.
Breve biografia di Giorgio Vasari
Giorgio Vasari, pittore e architetto, esponente di una pittura eclettica che segna il passaggio alla stagione manieristica, nasce il 30 luglio 1511 ad Arezzo, da Antonio Vasari e Maddalena Tacci. Più che per la sua produzione artistica Vasari è ricordato come scrittore e storico per aver raccolto e descritto con grande cura le biografie...
