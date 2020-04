Credo che le cose veramente naturali siano i sogni, che la natura non può corrompere.

Frasi di Bob Dylan Cantautore statunitense Scarica il PDF con tutte le frasi di Bob Dylan Download PDF

Breve biografia di Bob Dylan

Bob Dylan, al secolo Robert Zimmermann, nasce il 24 maggio del 1941 a Duluth, Minnesota (USA). A sei anni si trasferisce a Hibbing, al confine con il Canada, dove inizia a studiare pianoforte e a fare pratica su una chitarra acquistata per corrispondenza. Già a dieci anni scappa di casa, dalla sua cittadina mineraria di confine col Canada per andare a Chicago. A 15 anni suona in un complessino, i Golden Chords, e nel 1957 al liceo conosce Echo Hellstrom, la Girl From The North Country di qualche anno dopo. Con Echo, Bob divide i...continua la lettura su Biografieonline.it

