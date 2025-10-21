DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Valentino Rossi
Graziano è un buon padre ed è stato fondamentale per la mia carriera. E' stato un pilota di grande talento che però per sfortuna - infortuni, cadute e incidenti - non ha vinto quel che doveva vincere. Io sono arrivato per finire il lavoro che lui aveva cominciato. Umanamente mi ha insegnato che bisogna fare le cose divertendosi, essere seri, lavorare, però allo stesso tempo senza prendersi troppo sul serio. Ho fatto mio il suo modo di pensare.
Valentino Rossi
Valentino Rossi è uno dei più grandi campioni di motociclismo che la storia di questo sport abbia mai avuto.
Nasce il 16 febbraio 1979 a Urbino. Il paese in cui cresce è Tavullia (vicino Pesaro). Valentino rimarrà sempre molto legato alla sua cittadina, che fa parte della regione Marche, ma che subisce molto l'influenza culturale (e...
