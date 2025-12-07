Regista celebre per il leggendario film cult "La notte dei morti viventi", George Andrew Romero nasce il 4 febbraio del 1940 nel Bronx, a New York, da padre cubano emigrato e da madre di origine lituane. Presto si sviluppano in lui le passioni per il fumetto e per il cinema. Frequentatore accanito di sale cinematografiche, è però...

continua leggendo la:

Biografia di George Romero su Biografieonline.it