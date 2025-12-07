Aforismi
Frase di Roberto Calasso

Per un buon editore dovrebbe valere soprattutto una massima: Non sempre la virtù è punita. Ed è un sollievo vederla ogni tanto confermata dai fatti.

Breve biografia di Roberto Calasso

Roberto Calasso nasce a Firenze il 30 maggio 1941. Dopo il liceo classico consegue la laurea in letteratura inglese con il professor Mario Praz (noto critico d'arte e di letteratura), discutendo la tesi dal titolo "I geroglifici di Sir Thomas Browne" Presentato da Bobi Bazler, suo amico e maestro, Calasso inizia a lavorare per la casa...
Biografia di Roberto Calasso su Biografieonline.it

