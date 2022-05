Quando desideri una cosa, tutto l'Universo trama affinché tu possa realizzarla.

Che tipo di pace cerchiamo?

Sto parlando di una pace vera.

Un tipo di pace che rende la vita sulla terra degna di essere vissuta.

Non solamente la pace nel nostro tempo, ma la pace in tutti i tempi.

I nostri problemi vengono creati dall'uomo,

perciò possono essere risolti dall'uomo.

Perché in ultima analisi,

il legame fondamentale che unisce tutti noi

è che abitiamo tutti su questo piccolo pianeta.

Respiriamo tutti la stessa aria.

Abbiamo tutti a cuore il futuro dei nostri figli.

E siamo tutti solo di passaggio.



[Finale del film: registrazione originale e sottotitolata della voce del presidente John Fitzgerald Kennedy]

‐ John Kennedy ‐

Thirteen Days