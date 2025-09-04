Uniamoci e combattiamo tutti insieme, o verremo schiacciati uno per uno.

Nato a Boston il 17 gennaio 1706, figlio di un mercante inglese, Benjamin Franklin ha un'infanzia difficile: frequenta assai poco la scuola ed in giovinezza fa un poco di tutto, dal tipografo al cartolaio, dallo scrittore all'editore, distinguendosi sempre, però, per la sua intelligenza e tenacia. Sposatosi nel 1730, ha tre figli e solo...

continua leggendo la:

Biografia di Benjamin Franklin su Biografieonline.it