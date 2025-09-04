Uniamoci e combattiamo tutti insieme, o verremo schiacciati uno per uno.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Benjamin Franklin
Breve biografia di Benjamin Franklin
Nato a Boston il 17 gennaio 1706, figlio di un mercante inglese, Benjamin Franklin ha un'infanzia difficile: frequenta assai poco la scuola ed in giovinezza fa un poco di tutto, dal tipografo al cartolaio, dallo scrittore all'editore, distinguendosi sempre, però, per la sua intelligenza e tenacia. Sposatosi nel 1730, ha tre figli e solo...
