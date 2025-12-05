Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di John Dryden

Non è mai esistito, né potrà mai esistere, un governo dove opportunisti e stupidi non siano in maggioranza.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di John Dryden

John Dryden nasce ad Alwinkle (Northamptonshire, Inghilterra) il giorno 19 agosto 1631. Poeta, drammaturgo, critico letterario e traduttore inglese era il maggiore dei quattordici figli di Erasmo e Maria Dryden, appartenenti all'alta borghesia puritana. Da ragazzo John Dryden vive nel villaggio di Titchmarsh. All'età di 15 anni viene...
continua leggendo la:
Biografia di John Dryden su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail