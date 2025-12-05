DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di John Dryden
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di John Dryden
John Dryden nasce ad Alwinkle (Northamptonshire, Inghilterra) il giorno 19 agosto 1631. Poeta, drammaturgo, critico letterario e traduttore inglese era il maggiore dei quattordici figli di Erasmo e Maria Dryden, appartenenti all'alta borghesia puritana.
Da ragazzo John Dryden vive nel villaggio di Titchmarsh. All'età di 15 anni viene...
