DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Ornella Vanoni
Ero cattolica, siamo tutti cattolici. In Italia si parla molto di cattolicesimo ma non c'è fede. Scarseggia la fede, religione ce n'è d'avanzo. Ho conosciuto un pastore evangelico che mi ha parlato di Gesù. Se avessi incontrato un prete cattolico altrettanto convincente l'avrei seguito. Il mio pastore, che è poi una donna brasiliana, mi ha sbattuto la faccia davanti allo specchio.
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Ornella Vanoni
Il 22 settembre 1934 era un sabato: il sole era sorto alle 6.16. Qualche ora dopo a Milano nella famiglia Vanoni vide la luce (col forcipe) una bimba. Tre chili, scura di capelli. Pianse e la grande boccuccia le andò da un orecchio all'altro. Pare abbia pianto anche mamma Mariuccia, la immaginava differente. Giusto. Ornella è sempre...
continua leggendo la:
Biografia di Ornella Vanoni su Biografieonline.it