Aforismi
Frase di Paolo Bonolis

L'ironia è un ottimo antibiotico, ma non è giusto esorcizzare tutto con una risata.

Breve biografia di Paolo Bonolis

Il popolare conduttore televisivo Paolo Bonolis nasce a Roma il 14 giugno 1961. Giovanissimo inizia la sua carriera in TV nel 1982, conducendo su Italia 1 il programma per ragazzi "Bim Bum Bam". In sua compagnia c'è un altrettanto giovanissima Licia Colò, che come Paolo avrà una lunga carriera televisiva. Dal 1986 Bonolis e "Uan", il...
Biografia di Paolo Bonolis su Biografieonline.it

